Mit ihrem neuen Programm "Worum es wirklich geht" gastiert die Kabarettistin, Entertainerin und Schauspielerin Sissi Perlinger am Freitag, 25. Oktober, in der Penzberger Stadthalle. Dabei gibt sie mal philosophische, mal urkomische und mal politisch unkorrekte Anregungen, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Außerdem tritt sie als eine Art Ein-Frau-Orchester auf, begleitet ihre dreieinhalb Oktaven umfassende Stimme mit Gitarre und gleichzeitig am Schlagzeug. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Eintrittskarten sind in drei Kategorien ab 26,80 Euro in der Buchhandlung Rolles sowie im Internet, www.kultur-ticketshop.de/penzberg, zu bekommen.