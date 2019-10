In das Reich des Übersinnlichen, der Wunderheiler und der Scharlatane, aber auch echter Phänomene führt das neue Programm mit dem Titel "Macht verrückt", das Christoph Kuch am Sonntag, 13. Oktober, im Kurhaus von Bad Tölz auf die Bühne bringt. In seiner Show zeigt der Mentalmagier humorvoll und hintersinnig, wie der menschliche Geist verführt und in die Irre geführt werden kann. Der Deutsche Meister und Gewinner der Weltmeisterschaft der Zauberkunst (Sparte Mentalmagie) erklärt, dass Übernatürliches ganz natürlich ist und wie viel Unsinniges im Übersinnlichen steckt. Und er beantwortet endlich die Frage, warum man bei Hellsehern einen Termin braucht. Christoph Kuch erschafft in "Macht verrückt" eine magische Atmosphäre und macht dabei auch das Publikum zum Teil der Show. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 18 Uhr an. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tölzer Tourist-Information, im DER Deutsches Reisebüro und im TUI-Reise-Center in Bad Tölz, bei Happy Holiday Reisen, im Handyladen und der Stadt Wolfratshausen, im Reisebüro Hecher in Geretsried, dem BOB-Kundencenter und der Theaterkasse. Weitere Informationen sind im Internet unter www.christophkuch.de zu bekommen.