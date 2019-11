Nach dem Gutscheinbuch für Wolfratshauser Geschäfte gibt es nun auch die kostenlose Stadtkarte für Einkaufen und Erleben in neuer, überarbeiteter Auflage. Sie wurde bereits an fast 50 000 Haushalte im Stadtgebiet und der Umgebung sowie an 200 Geschäfte verteilt, in denen sie erhältlich ist. Außerdem kann man sie im Bürgerbüro der Stadt bekommen. Die faltbare Karte listet insgesamt 160 in sechs Kategorien unterteilte Geschäfte, 58 Gastronomien und 20 Erlebnisangebote auf. Zu finden sind die einzelnen Punkte auf insgesamt vier verschieden großen Karten, die unterschiedliche Abschnitte von Innenstadt, Altstadt und Gewerbegebiet zeigen. Dazu gibt es kurze Informationen zum Parken, zum Stadtbus und zum kostenfreien Wlan im Stadtgebiet. Eine Einführung zeigt die Besonderheiten der Stadt auf und thematisiert die Lage zwischen Bergwald und Loisach, die Tradition der Flößerei, sowie die verschiedenen Freizeit- und Genussangebote. Finanziert hat die Karte die Stadt, gestaltet wurde sie, in enger Kooperation mit den Vereinen Werbekreis und Lebendige Altstadt Wolfratshausen, von der Firma mux.de. Auf der Homepage der Stadt kann man sie unter wolfratshausen.de/einkaufen auch herunterladen.