4. September 2018, 22:03 Uhr Seniorenzentrum Novita denkt nicht an Verzicht

Stiftung hält an Pachtvertrag für Penzberger Seniorenzentrum fest

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Die Novita Stiftung wird von 1. Oktober 2018 an das Seniorenzentrum an der Gartenstraße übernehmen. Daran lässt Geschäftsführer Christoph Hofmann keinen Zweifel. Die Stadt Penzberg habe der Novita einen Mietvertrag zugesagt. Ferner lasse sich der Betriebsübergang zwischen Novita und der Noch-Betreiberin, Awo Oberbayern, nicht stoppen. Damit erteilt Hofmann den Absichten der Thomas-Wimmer-Stiftung, die das Seniorenzentrums-Grundstück von der Stadt gekauft hat, eine deutliche Absage. Die Thomas-Wimmer-Stiftung möchte das Haus mit der ihr nahe stehenden Awo München-Stadt betreiben. Vier Jahre will die Novita das Penzberger Heim behalten. Am 31. Dezember 2022 endet der Pachtvertrag.

Im August überraschte Bürgermeisterin Elke Zehetner (parteifrei/SPD) die Öffentlichkeit mit der Nachricht, der Stadtrat habe dem Verkauf des Seniorenzentrums samt Pfründnerheim an die Thomas-Wimmer-Stiftung zugestimmt. Zuvor hatte die Stadt nach den geplatzten Verhandlungen mit der Awo Oberbayern, die seit 40 Jahren das Heim an der Gartenstraße betreut, die Suche nach einem neuen Betreiber eben in die Hände des oberbayerischen Bezirksverbandes gelegt. Dieser hat sich bei der Auswahl eines Nachfolgers auf eine Liste der Stadt mit sieben potenziellen Betreibern und Investoren gestützt. Allesamt hatten bereits im Rathaus vorgesprochen. Auf dieser Liste war auch die Novita zu finden. Man habe auf Wunsch der Stadt einen neuen Betreiber gesucht, schreibt Vorstandsvorsitzende Cornelia Emili vom Bezirksverband Oberbayern in einem Brief an die Mitarbeiter. Dieser ging am Montag an die Betroffenen und sollte zur Klärung offener Fragen dienen, die durch den Verkauf des Areals an die Thomas-Wimmer-Stiftung entstanden sind.

Seit Monaten bangen sowohl Mitarbeiter als auch Heimbewohner und deren Angehörige, was die Zukunft bringen wird. "Nach sehr sorgfältiger Auswahl haben wir mit der gemeinnützigen Novita einen aus unserer Sicht hervorragend geeigneten Betreiber gefunden. Mit der Stadt und der Novita sind die dazu nötigen Verträge abgeschlossen worden", teilt Emili mit. Novita zeichne sich durch hohe Kompetenz, großes Engagement und langjährige Erfahrung aus. Sie habe zugesichert, die Mitarbeiter langfristig zu den gleichen Konditionen zu übernehmen.

Fakt ist, dass die Awo Oberbayern von 1. Oktober an keinen Versorgungsvertrag mit den Krankenkassen wie auch keinen Mietvertrag mit der Stadt mehr hat. Aus der Idee der Thomas-Wimmer-Stiftung, den Schwesterverband zum Verbleib bis zum Ende des Jahres und die Novita zum Verzicht auf die Betriebsübernahme zu bewegen, wird wohl nichts. "Es war immer klar, dass wir das Haus an der Gartenstraße vier Jahre lang haben. So lange duldet die Heimaufsicht den Betrieb", sagt Hofmann. Dann müsse das Seniorenzentrum durch einen Neubau ersetzt werden. Das Heim entspricht nicht mehr den Vorgaben des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes. Den Altbestand zu sanieren, wie die Thomas-Wimmer-Stiftung es erwägt, ist Hofmanns Ansicht nach nicht machbar. Binnen vier Jahren werde ein Investor aus Grünwald, mit dem Novita kooperiert, ein Heim bauen, "das wir beziehen können". Eventuell beim alten Schlachthof an der Karlstraße.