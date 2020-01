Wenn sich das Leben langsam zum Ende neigt, manchmal aber auch schon davor, möchten manche Leute gerne ihr Leben aufschreiben. Wie dies gelingen kann, zeigt das Katholische Kreisbildungswerk in einem Seminar, das am Samstag, 14. März, und am Samstag, 21. März, stattfindet. Der Titel des Kurses lautet: "Mein Leben - ein Buch - Wie schreibe ich meine Biographie?" Referentin ist die Biografin und Journalistin Andrea Kästle. Sie zeigt den Teilnehmern, wie man Erinnerungsstücke sammelt, wie ein Text gegliedert wird, wie man schreibt. Praktische Übungen sollen den Einstieg erleichtern. Der Kurs dauert jeweils von 10 bis 17 Uhr und findet im Tagungsraum des Kreisbildungswerk in der Salzstraße 1 in Bad Tölz statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich, Telefon 08041/60 90, E-Mail: info@kbw-toelz.de oder online unter www.kbw-toelz.de