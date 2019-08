9. August 2019, 16:49 Uhr Selbstversuch in Wolfratshausen Herr Thane geht einkaufen

Kann man an der Wurst- und Käsetheke auch ohne Plastik auskommen? Das will Thorsten Thane in Geretsried herausfinden.

Im Supermarkt ist immer alles eingepackt und eingeschweißt. Aber geht es nicht auch plastikfrei? Der Wolfratshauser Filmemacher Thorsten Thane hat einen einwöchigen Selbstversuch unternommen. Unterwegs mit dem Mann, der dem Verpackungsmüll den Kampf angesagt hat

Von Nora Schumann

Normalerweise braucht Thorsten Thane keine Einkaufsliste. Der 47-Jährige weiß, wo was im Laden steht. Doch an diesem Freitag ist es anders: Der Mann mit der eckigen Brille und dem geflochtenen Bart steht jetzt vor seinem Auto in Waldram, kramt sein Smartphone hervor und öffnet einen digitalen Einkaufszettel. Heute braucht er eine Liste, denn der freiberufliche Filmemacher ist auf einer Mission: Eine Woche lang will Thane beim Einkaufen auf Plastik verzichten. Kann das funktionieren?

Plastikmüll - das ist eine der großen Herausforderung für die menschliche Zivilisation. Knapp 16 Prozent des Plastiks in Deutschland werden für neue Produkte wiederverwendet, der Rest landet in Verbrennungsöfen oder wird ins Ausland verschifft. Wissenschaftler schätzen, dass im Jahr 2050 mehr Kilogramm Plastik als Fisch in den Weltmeeren umherschwimmen. Und auch vor dem Menschen macht die Plastikflut nicht halt. Eine Kreditkarte pro Woche esse ein Mensch durchschnittlich, sagt eine Studie. Kann man gegen das große Problem im Kleinen ankommen?

Zurück in Waldram. Thane hat sich schon gedacht, dass er in mehrere Märkte gehen muss, "um das irgendwie zu bewerkstelligen". Deshalb die klassische Einkaufsliste. Das Café Freizeit, Kaufland, dm - das sind die Stationen, an denen Thane hofft, fündig zu werden. In der Vergangenheit ist er "durch Faulheit und Stress" selbst oft zum Aldi gefahren und hat sich dann geärgert, wenn er nach Hause kam und das verpackte Zeug in den Kühlschrank gepackt hat. Doch der Mitbegründer der Tiny-House-Bewegung im Oberland weiß, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz anders funktionieren. Er öffnet die Autotür. "Da fängt's schon an: Bairawies", sagt er. "Sagen wir, ich hab kein Auto, kann mir kein Auto leisten, wie soll ich da hinkommen?"

Im Café Freizeit in Bairawies gibt es seit einigen Jahren eine Abfüllstation für trockene Lebensmittel wie Nudeln, Haferflocken, Tee oder Reis. Der Betrieb brummt am frühen Nachmittag - Café-Betreiberin Jasmin Seitner-Spangenberg hat alle Hände voll zu tun, als Thorsten Thane an die Theke tritt. "Zuerst das leere Behältnis wiegen, Gewicht notieren und dann abfüllen", ruft sie, während drei Eiskaffees auf einem Tablett durch den Gastraum schaukeln. Thane steht etwas unschlüssig vor dem Abfüllregal. "Meine Tochter futtert Schokomüsli wie verrückt", sagt er grinsend. Jetzt hat er eine Tupperbox dabei - aber wird die für die ganze Woche reichen?

Bairawieser Café Freizeit bekommt man einige Lebensmittel auch unverpackt. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Er rechnet es im Kopf durch: Wenn er ab sofort Schokomüsli ohne Verpackung kaufen will, "was besorge ich mir für ein Behältnis, damit ich nicht fünf Mal die Woche Schokomüsli kaufen muss?", überlegt er laut. Thane geht zurück zur Theke. Es dauert eine Weile, bis Seitner-Spangenberg eine Verschnaufpause einlegen und Thanes Fragen beantworten kann.

Während alle Welt über Plastikvermeidung spricht, sieht die Betreiberin ihr Bairawieser Geschäft eher als Nebenerwerb zum Café. "Das Geschäft ist leider mein Klotz am Bein", sagt sie über die Abfüllstation. Fast niemand komme nur um einzukaufen. Viel eher würden sich Cafégäste einzelne Produkte wie Nudeln oder Tee mit nach Hause nehmen. "Ich stehe immer noch hinter der Idee", sagt Seitner-Spangenberg dennoch. Wie Thane hat sie allerdings auch das Problem der weiten Wege erkannt. Mit einem zentraler gelegenen Unverpackt-Laden in Wolfratshausen würde sie deshalb sofort kooperieren, sagt sie. Die Kundschaft wäre da: Selbst aus dem 15 Kilometer entfernten Wolfratshausen kommen die Menschen zu ihr, berichtet sie. Geändert habe sich das auch nicht, seit in Bad Tölz der zweite Unverpackt-Laden im Landkreis aufgemacht hat.

"Ois ohne" gibt es seit diesem Jahr. Thane hat einen Besuch zunächst nicht eingeplant - zu weit weg für den Wocheneinkauf, findet der Wahl-Wolfratshauser. In den kommenden Tagen will er sich das Konzept näher anschauen. Seitner-Spangenberger bestärkt ihn dabei: "Der Ansatz zählt ", sagt sie. Dann reicht sie Thane eine Probe Haarseife in einem Papiertütchen. Die sei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel als Rasierschaum. "weil es so gut schäumt", sagt sie schmunzelnd.

Draußen vor dem Auto zieht Thane Zwischenbilanz. "Ein supercooler Laden - aber völlig ungeeignet, um da wirklich einzukaufen." Er blickt auf seine Liste. Nach mehr als einer Stunde und zwei Läden fehlt ihm noch der Großteil der Einkäufe. Im Kaufland hofft er, unverpackte Wurst- und Käsewaren, außerdem Obst und Gemüse zu finden. Er habe gehört, dass man die Ware dort direkt in die eigene Tupperbox legen könne. Funktioniert das?

Boxen, Dosen, Flaschen - mit dieser Ausrüstung ist Thane losgezogen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Melanie Eben ist selbständige Bildungsreferentin in Lenggries und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Ökologin weiß, warum es wichtig ist, in solchen Situationen auf Plastik zu verzichten. "In viele Kunststoffe werden bestimmte Eigenschaften wie Weichmacher und Antiflammschutz reingepackt", sagt sie. Viele der Stoffe dünsten aus oder würden durch Fette und Öle, zum Beispiel in Wurst und Käse, gelöst. Gesundheitliche Folgen könnten über die Schwächung des Immunsystems und Unfruchtbarkeit bis hin zu Herzkrankheiten und Krebsleiden führen, erklärt sie. Die 43-Jährige weiß aber auch: Die Umstellung auf plastikfrei ist am Anfang nicht leicht.

Das erlebt nun auch Thorsten Thane an der Wurst- und Käsetheke des Geretsrieder Kaufland. "Ein Kilogramm von diesem Gouda bitte", sagt er. Die Verkäuferin wickelt den Käse aus der Frischhaltefolie, wirft diese in den Müll und beginnt Scheiben abzuschneiden. Schließlich reißt sie ein neues Stück Folie ab und legt den Rest des eingewickelten Käses zurück in die Theke. Und so ist bereits viel Plastik verbraucht, als Thanes Käse unverpackt in seine Tupperbox wandern. Ließe sich das nicht vermeiden?

"Es ist schwierig, Käse unverpackt in die Theke zu legen", sagt Christian Mielich vom NaturGenuss-Laden in Ebenhausen. Der Käse lebe von seinen Bakterien. "Wenn ich einen Blauschimmel neben einen Bergkäse lege, habe ich den Blauschimmel dann auch im Bergkäse", erklärt Mielich. Käseglocken seien eine Möglichkeit, jedoch mangle es bei 50 Käsesorten in der Theke an Platz, sagt Mielich. Sohn Fabian hakt ein: Wiegen könnte man die Stücke jedoch auf der Edelstahlwaage ohne frische Plastikfolie, überlegt er.

An der Wurststation im Kaufland geht das Ringen um plastikfreies Einkaufen weiter. Um die Scheiben leichter trennen zu können, klebt zwischen jeder einzelnen Scheibe Wurst eine Plastikfolie. Thorsten Thane sieht ein wenig verloren zu, wie die Wurstscheiben mit den Plastikfolien in seine Tupperdose wandern. Er macht ein Foto vom Frischkäseregal. "Da gibt's echt gar nichts ohne Plastik", sagt er. Immerhin - Orangen, Äpfel und Joghurt im Glas hat er gefunden, und ein Spülmittel in Altplastikverpackung ohne Mikroplastik.

Für den Rest der Kosmetik - und Reinigungsmittel will Thane zum Drogeriemarkt. Er hofft, dort unter anderem auch unverpacktes Klopapier zu finden. Sein Zwischenfazit: "Es ist extrem anstrengend und frisst auch wahnsinnig Zeit", sagt er. Nach zweieinhalb Stunden hat er erst die Hälfte seiner Einkaufsliste abhaken können. "Da ist noch viel Entwicklungspotenzial", sagt er.

Wenn es um Effizienz geht, hat Ökologin Melanie Eben einen Tipp: Man könne viel Geld sparen, indem man Reinigungs- und Waschmittel selbst herstelle. "Das Geld, was man bei unverpackten Lebensmitteln mehr ausgibt, kann man sich da sparen", sagt sie. Thorsten Thane versucht es zunächst über den klassischen Weg. Er ist jetzt wieder in Wolfratshausen und spricht im dm-Markt eine Mitarbeiterin an. Plastikfreies Klopapier? Das könne sie leider nicht anbieten. Und eine Nachfüllstation für Shampoo? Eine solche gestalte sich aufgrund der Hygienebestimmungen derzeit schwierig, sagt sie. Thorsten Thane kauft Haarwachs in einer Aludose.

Nach ein paar Tagen kann Thane ein umfassenderes Fazit seines Experiments geben: Er habe es tatsächlich geschafft, kein weiteres Plastik zu kaufen, unter anderem mit einem Besuch im Tölzer Unverpackt-Laden. Ein Manko sieht er bei den Preisen: "Ich habe weniger eingekauft, aber das Doppelte bezahlt", gibt er zu Bedenken. Stimmt es also, dass plastikfreies Einkaufen etwas ist, was man sich zeitlich und finanziell leisten können muss? "Das Argument ist berechtigt", gibt er zu.

Ökologin Melanie Eben hält dagegen. "Der Homo Sapiens ist einfach sehr bequem", sagt sie. Auch sie habe lange Zeit auf das Geld schauen müssen. "Ich habe trotzdem Prioritäten gesetzt", sagt sie.

"Es war eine spannende Woche", sagt Thorsten Thane. Er will es nun pragmatisch angehen und versuchen, plastikfrei einzukaufen, wenn es sich anbietet. Zum Beispiel in Bad Tölz, wo er sowieso öfter Termine hat und der gut sortierte Unverpackt-Laden auch Reiningsmittel zum Abfüllen anbietet. "Und Reiniger ist ja nichts, was man jede Woche braucht", sagt er.