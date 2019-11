Mit dem Konzert "Winterreise reloaded" endet am Sonntag, 3. November, die Ausstellung "Heimat. Geliebt. Gesucht. Verloren" im Kloster Beuerberg. Eine letzte Kuratorenführung bietet Christoph Kürzeder am Samstag, 2. November, an. Sie steht unter dem Motto "Heimgang in die ewige Heimat". Um das Thema "Heimgang" dreht sich auch Wilhelm Warnings Gesprächsrunde "Sonntags um 11" (Beginn 11 Uhr), die von ARD Alpha aufgezeichnet wird.

Der aus der Mode gekommene Begriff "Heimgang" bezeichnet das Sterben. "Sterben heißt Abschied nehmen von allem Vertrauten. Was der Tod birgt, wissen wir nicht", heißt es in der Einladung. "Alle großen Religionen sehen ihn als Übergang in eine andere Existenz. Eine Rückkehr in das Paradies?" Eingeladen ist die Schweizer Fotografin Elisabeth Zahnd Legnazzi, die das Sterben ihrer kleinen Tochter mit der Kamera begleitete. Die Bilder finden sich in ihrem Abschiedsbuch "Chiara, eine Reise in das Licht". Ebenfalls zu Gast sind Gregor Linnemann, Leiter des Johannes-Hospiz bei den Barmherzigen Brüdern in München, und der griechisch-orthodoxe Archimandrit Georgios Siomos. Er lebe als Mönch ein geistliches Leben für Gott, heißt es in der Einladung. "Auch dies ist eine Reise in die Ewigkeit, von der er in seiner Gemeinde jeden Tag Zeugnis ablegt."

Beim Konzert "Winterreise reloaded" am Sonntag, 3. November, 17 Uhr, erklingen Arrangements aus Franz Schuberts "Winterreise für Stimme und Gitarre" und der Französischen Suite Nr. 5 von Johann Sebastian Bach für zwei Gitarren. Mitwirkende sind der junge Bariton Michael Rakotoarivony und das Gitarren-Duo Martina Barlotta und Daniel Egielman. Rakotoarivony wurde 1993 auf Madagaskar geboren und studierte unter anderem an der Royal Academy of Music in London, wo er etliche Preise für Gesang gewann und einen Bachelorabschluss (First Class Honours) erwarb. Martina Barlotta, Jahrgang 1996, stammt aus der Toskana. Mit 14 Jahren wurde sie am Santa Cecilia Konservatorium in Rom aufgenommen. In diesem Jahr beendet sie ihr Studium am Mozarteum in Salzburg. Das gleiche gilt für Daniel Egielman, der 1994 in Polen geboren wurde. Beide haben erfolgreich an vielen Wettbewerb teilgenommen und viel Bühnenerfahrung gesammelt. Als Duo spielen sie seit 2016 zusammen und treten bei Musikfestivals auf. Der Eintritt kostet 20/10 Euro, Reservierung unter Telefon 089/21 37 42 40 oder info@dimu-freising.de