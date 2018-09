18. September 2018, 22:02 Uhr Seeshaupt "Minguet Quartett" in der Alten Post

In der Seeresidenz Alte Post in Seeshaupt tritt am Donnerstag, 4. Oktober, von 20 Uhr an das Minguet Quartett auf. Ulrich Isfort, Violine; Annette Reisinger, Violine, Aroa Sorin,Viola, und Matthias Diener, Violoncello, spielen Werke von Ludwig van Beethoven, Claude Debussy und Antonín Dvořák. Das Minguet Quartett - gegründet 1988 - zählt heute zu den international gefragtesten Streichquartetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen. 2010 wurde das Ensemble mit dem Echo-Klassik sowie 2015 mit dem renommierten französischen Diapason d'Or des Jahres ausgezeichnet. Karten zu 28 Euro unter Telefon 08801/91 40.