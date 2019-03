31. März 2019, 21:54 Uhr Sechsjähriger verletzt Bub an Kreuzung von Auto erfasst

Ein sechsjähriger Bub ist am Freitagnachmittag an der Flinthöhe in Bad Tölz von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizeibericht war der Junge mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde von seinem Vater, einem 30-jährigen Tölzer, begleitet. Gemeinsam wollten die beiden gegen 14.30 Uhr die Tegernseer Straße von der Siedlung an der General-Patton-Straße kommend zur Flinthöhe hin überqueren. Eine 54-jährige Frau aus Sachsenkam, die von der B 13 nach links in die Tegernseer Straße (B472) einbog, übersah die beiden. Ihr Auto erfasste den Buben, der auf die Straße stürzte. Der Vater brachte seinen Sohn ins Krankenhaus, wo eine Knöchelfraktur festgestellt wurde. Anschließend meldete er den Unfall bei der Polizei.