28. Februar 2019, 21:56 Uhr Schwimmsport Ascholdinger Bad

Volles Programm im Hallenbad

Die DLRG schwimmt noch im Hallenbad Ascholding. Die Kinder- und Jugendschwimmtrainings am Dienstag und Freitag sind ausgebucht. Die (angehenden) Rettungsschwimmer trainieren am Montag. Nach Absprache ist der Einstieg möglich. Am Dienstagabend gibt es noch ein Breitensportangebot (19.45 Uhr bis 20.45 Uhr). Ab 12. März wird diese Trainingszeit für eine Rettungsschwimmerausbildung genutzt, der man sich anschließen kann. Kontakt zur DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen per E-Mail an vorstand@schaeftlarn-wolfratshausen.dlrg.de.