12. November 2018, 21:55 Uhr Schwimmbad Nicht ohne die "Welle"

Die Penzberger haben sich beim Bürgerentscheid im Oktober klar für einen Schwimmbad-Neubau ausgesprochen. Die Pläne für das neue Hallenbad an der Seeshaupter Straße sehen bislang allerdings keinen Wellenbetrieb mehr vor. Ohne diesen "Spezialeffekt" würde das Penzberger Bad sein Alleinstellungsmerkmal verlieren, was die Bürger für Penzberg (BfP) und die Freie Lokalpolitik Penzberg (FLP) zu einem gemeinsamen Antrag an der Stadtrat bewog. Sie fordern darin, doch noch ein Becken mit Wellenbetrieb in das Ausstattungsprogramm aufzunehmen. "Würde man die Penzberger erneut befragen, so würde die Welle eine breite Zustimmung finden", heißt es im Antrag. Der Stadtrat solle daher abstimmen und die Kosten für die Welle übernehmen.