Bei einem überaus unglücklichen Unfall ist am Freitagmorgen ein 57-Jähriger in Wolfratshausen schwer verletzt worden. Der Mann war als Landschaftsgärtner an einem Projekt an der Sauerlacher Straße tätig. Dabei wurde er von einem 51-Jährigen überrollt, der mit seinem Auto aus einer Tiefgarage kam. Da der Landschaftsgärtner in dem Moment gerade kniete, konnte der Autofahrer ihn nicht sehen. Wegen eines lauten Arbeitsgeräts konnte der Mann das nahende Auto zudem auch nicht hören. Er wurde unter dem Fahrzeug derart kompliziert eingeklemmt, dass die Feuerwehr es von ihm herunterfahren musste. Der Landschaftsgärtner wurde per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen ins Unfallklinikum Murnau gebracht.