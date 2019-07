9. Juli 2019, 22:11 Uhr Schwerer Unfall im Bergwald Baumstamm überrollt Bein von Forstarbeiter

Ein Forstarbeiter hat sich am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen, als ihm am Stallauer Eck ein Baumstamm über das Bein gerollt ist. Das meldet die Bergwacht Bad Tölz. Per Quad brachte die Retter einen Ersthelfer zu dem Verletzten, es folgten Sanka und Bergwacht-Notarzt. Per Winde wurde der Verletzte schließlich geborgen und per Hubschrauber ins Hospital geflogen.