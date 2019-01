20. Januar 2019, 21:56 Uhr "Schwanensee" im Tölzer Kurhaus Ballett aus Moskau

Wer Ballett in einer klassischen Inszenierung mag, dürfte am Dienstag, 22. Januar, im Tölzer Kurhaus am richtigen Platz sein: Dort gastiert das von Mila Titiova geleitete Moscow State Ballett, das auf seiner Wintertournee in die Kreisstadt kommt. Das Ensemble besteht aus Absolventen russischer Ballettschulen und arbeitet in seiner Heimat auch mit Künstlern des Bolschoi-Theaters oder auch des Mariinsky-Theaters zusammen. In Bad Tölz steht das berühmte Ballett "Schwanensee" von Peter Iljitsch Tschaikowsky auf dem Programm, das der Komponist 1875 und 1876 im Auftrag des Kaiserlichen Theaters Moskau schrieb. Das Moscow State Ballett tritt in aufwendig gestalteten Kostümen mit Swasrovski-Elementen und zwischen Dekorationen auf, die nach Original-Skizzen aus dem Jahr 1890 stammen. Die Choreografie stammt von Lew Iwanow und Marius Petipa. Beginn ist um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 29,99 und 49,99 Euro. Sie sind im Vorverkauf in der Tourist-Info, Max-Hoefler-Platz 1 in Bad Tölz, Telefon 08041/78 67 15, zu bekommen