22. Mai 2019, 22:12 Uhr Schutz vor Hochwasser Geltinger Loisachdamm ist sanierungsbedürftig

Der Loisach-Isar-Kanal führt zurzeit kaum Wasser. Grund hierfür ist die Sanierungsbedürftigkeit des Staudamms auf der Südseite der Geltinger Kurve. Zur Behebung der dortigen Schäden hat der Betreiber des Kanals "Uniper Energy" bereits im vergangenen Herbst externe Gutachter von der TU München eingeschaltet.

Seit 1924 schützt die künstliche Wasserstraße zwischen Beuerberg und Waldram die Wolfratshauser Innenstadt vor potenziellem Hochwasser der Loisach. Gerade jetzt, da in Beuerberg Meldestufe drei von vier vermeldet worden ist, steigt das Risiko, dass der fast 100 Jahre alte Damm in Gelting im Ernstfall keinen ausreichenden Hochwasserschutz bieten könnte. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb seit vergangenem Herbst lediglich fünf Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Kanal nach Wolfratshausen geleitet.

Die Dauer der Sanierungsarbeiten lasse sich laut Johannes Riedl, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, noch nicht ganz abschätzen. Dazu müssten die zuständigen Gutachter zunächst herausfinden, wie sehr der Damm beschädigt sei, um anschließend die veraltete Anlage zu erneuern. Das könne noch bis zu ein Jahr dauern. Für die Anwohner bestehe dadurch allerdings weiterhin keinerlei Gefahr.