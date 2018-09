11. September 2018, 21:53 Uhr Schusswaffengebrauch in Geretsried Doppelt verglaste Zielscheiben

Zum dritten Mal hat jemand mit Stahlkugeln auf ein Geschäftsgebäude in Geretsried geschossen. Vom Täter fehlt jede Spur. Der Hausverwalter will nun eine Belohnung für Hinweise ausloben

Von Konstantin Kaip, Geretsried

Mysteriöse Schüsse auf ein Bürogebäude in Geretsried haben nicht nur zwei Fensterscheiben beschädigt. Sie fordern auch die Polizei heraus. Schließlich hat der Schütze, der nach bisherigen Ermittlungen vermutlich eine Präzisionsschleuder oder eine Armbrust benutzt hat, um in der vergangenen Woche Stahlkugeln auf das verglaste Treppenhaus zu schießen, das Gebäude an der Ecke zwischen Jeschkenstraße und Königsdorfer Weg bereits zum dritten Mal beschädigt: Im Dezember 2016 ging das Schaufenster eines in der Jeschkenstraße ansässigen Optikers zu Bruch, im Oktober 2017 dann eine Scheibe im verglasten Treppenhaus. Die Polizei konnte damals eine acht Millimeter dicke Stahlkugel sicherstellen, die in der Dachrinne gefunden wurde. Die neuerlichen Schäden deuten darauf hin, dass der Täter auch diesmal ähnliche Geschosse verwendet hat.

Der Hausverwaltung reicht es nun. "Wir werden eine Belohnung aussetzen", sagt deren Geschäftsführer Norbert Junius. 500 Euro soll es für Hinweise geben, die zu Ergreifung der Täter führen. Er werde ein entsprechendes Schreiben verfassen und in der Nachbarschaft verteilen, sagt Junius auf Anfrage. Schließlich könne er nicht mehr hinnehmen, dass das Gebäude regelmäßig zur Zielscheibe werde.

Der neuerliche Beschuss hat den bislang größten Schaden verursacht. Zielgerichtet wurde vor wenigen Tagen auf das verglaste Treppenhaus am nordöstlichen Eingang des Gebäudes geschossen, bis zwei Scheiben im vierten Obergeschoss zu Bruch gingen. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf 1500 Euro pro Scheibe. Für den Austausch muss allerdings zudem ein Gerüst aufgebaut werden. Junius schätzt die Kosten dafür auf weitere 1000 Euro. Weil der Schütze zudem die Wärmedämmfassade beschädigt hat, geht der Hausverwalter von bis zu 5000 Euro für die Reparaturkosten aus.

Wann genau auf das Haus geschossen wurde, ist unklar. Der Tatzeitraum kann aber eingegrenzt werden: Am Freitag, 31. August, habe er noch einen Kontrollgang im Treppenhaus gemacht, sagt Junius. "Da war alles noch in Ordnung." Am darauffolgenden Dienstag habe ihm der Hausmeister dann von den "Einschusslöchern"

berichtet. Die Polizei, die sie in Augenschein nahm, kann immerhin ausschließen, dass sie von einer scharfen Waffe verursacht wurden. Schließlich wurde bei den doppelverglasten Fenstern jeweils nur die äußere Scheibe beschädigt. Eine Pistolenkugel beispielsweise, erklärt die mit den Ermittlungen befasste Polizeioberkommissarin Edith Koch, hätte beide Scheiben durchschlagen. Weil diesmal kein Projektil gefunden werden konnte, geht die Polizei davon aus, dass die Geschosse abgeprallt sind. Die Ermittlungen haben auch ergeben, dass sie von zwei verschiedenen Positionen abgefeuert wurden - "aus unterschiedlichen Winkeln", wie Koch erklärt. Der Schütze könne die Scheiben im vierten Stock ohne weiteres vom Gehweg aus getroffen haben.

Alle Ermittlungen liefen allerdings bislang ins Leere. Aufrufe und Befragungen der Anwohner hätten bislang keine Hinweise ergeben, sagt Koch. Die Polizei gehe davon aus, dass die Schüsse nachts am Wochenende abgegeben wurden. Verwendet wurde dafür nach bisherigen Ermittlungen eine Präzisionsschleuder, wie sie etwa in der Fischerei zum Ausbringen von Ködern verwenden, oder eine Armbrust. Von diesen Waffen, die für Volljährige frei verkäuflich sind, gehe kein Schussknall aus, sagt Koch. So sei es nicht verwunderlich, dass kein Nachbar etwas gehört habe. Die vor einem Jahr sichergestellte Stahlkugel gebe auch keinen Hinweis auf den Täter, erklärt die Polizistin. Vor dem Fund sei sie tagelang der Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen und habe daher keine DNA-Spuren mehr enthalten. Auch könnten solche Kugeln "praktisch überall" gekauft werden. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, hat die Polizei nun erneut einen Zeugenaufruf gestartet: Wer im fraglichen Tatzeitraum etwas Verdächtiges in Jeschkenstraße und Königsdorfer Weg, aber auch in der benachbarten Kleingartenanlage, beobachtet hat, soll sich unter Telefon 01871/9351-0 an die Polizei wenden. Hinweise blieben aber bislang aus.

Hausverwalter Junius will mit der ausgelobten Belohnung nun den oder die Täter zu fassen kriegen - und endlich herausfinden, wer in regelmäßigen Abständen auf sein Haus schießt. Er könne sich vorstellen, dass es sich um "Jugendliche, die Blödsinn machen wollen" handelt. Der sei jedoch nicht nur für ihn ärgerlich, sondern auch nicht ungefährlich. "Im Haus gibt es auch einen Pflegedienst, der Notdienste macht", sagt er. "Auch nachts am Wochenende können solche Schüsse womöglich Menschen gefährden." Dass ausgerechnet das Haus an der Jeschkenstraße immer wieder zur Zielscheibe wird, liegt laut Junius vermutlich an seiner Bauweise: "Wenn jemand solche Waffen ausprobieren will, kann ich mir vorstellen, dass so ein Gebäude mit viel Glas anziehend wirkt."