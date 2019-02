21. Februar 2019, 21:36 Uhr Schulung Schneebruch und die Folgen

Bäume sind gebogen und gesplittert, Teile ihrer Krone abgebrochen: Ein Schwerpunkt der Schäden durch Schneebruch im Landkreis liegt in der Gemeinde Dietramszell. Welche Bäume sollen nun aufgearbeitet werden, bis wann müssen die Arbeiten abgeschlossen sein? Und worauf ist besonders zu achten? Um diese Fragen dreht sich eine gemeinsame Schulung des Forstreviers Dietramszell und der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen am Freitag, 22. Februar. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr an der Kirche St. Leonhard in Dietramszell und bilden dort Fahrgemeinschaften. Weitere Auskünfte unter Telefon 08171/78152 oder 0170-6327664.