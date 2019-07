5. Juli 2019, 22:07 Uhr Schule der Phantasie Bunt sein? Für Klecks ein Klacks

Die Stadt an der Loisach ist bunt - und das soll nicht einfach nur eine Phrase sein, sondern auch jedem sofort ins Auge stechen. Deshalb hat "Klecks", die "Schule der Phantasie", die ihren Sitz in Wolfratshausen hat, Kinder am vergangenen Donnerstag bunte Wimpel malen lassen. Mit Pinsel und Farbe machten sich die Kinder daran, die weißen Wimpel in farbenfrohe und kreative Unikate zu verwandeln. Die so gestalteten Fähnchen sind aber nicht reiner Selbstzweck, um sich mit den Malkasten auszutoben. Sie werden von nun an das Wolfratshauser Flussfestival zieren, weshalb sie am Donnerstag auch gleich den Verantwortlichen auf dem Gelände des Festivals übergeben wurden. Die Klecks-Schule der Phantasie wird heuer übrigens 20 Jahre alt, was am Samstag, 6. Juli, mit einer großen Ausstellung und Aktionen für die ganze Familie gefeiert wird.