6. Dezember 2018, 21:57 Uhr Schüleraustausch Besucher auf Zeit

Internationale Jugendliche suchen Gastfamilien im Landkreis

Internationales Flair ins eigene Zuhause holen: Ein Schüleraustausch ist nicht nur für Jugendliche, sondern auch für deren Gastfamilien eine einmalige Erfahrung. Ab Februar 2019 reisen Austauschschülerinnen und -schüler aus aller Welt nach Deutschland. Gemeinsam mit der Jugendorganisation "AFS Interkulturelle Begegnungen e.V." suchen sie deshalb eine Gastfamilie auf Zeit, auch aus Wolfratshausen und Umgebung.

Rund 100 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren machen sich mit dem Verein AFS, der Schüleraustausche und Freiwilligendienste organisiert, auf den Weg nach Deutschland. Die Jugendlichen wollen hier Land und Leute kennenzulernen und sich persönlich weiterentwickeln. Wie die Erfahrung zeigt, entwickeln sich in vielen Gastfamilien dabei lebenslange Freundschaften und es entstehen auf diesem Weg Brücken zwischen den Kulturen. "Ich freue mich, viel über die deutsche Kultur zu erfahren und meiner Gastfamilie auch die thailändische Kultur näherzubringen", sagt beispielsweise Nanchanok, ein 16-jähriges Mädchen aus Thailand, die ab Februar ein Schuljahr in Deutschland verbringen möchte.

Die Gastfamilien, nach denen die Organisation sucht, dürfen so vielseitig sein wie die Welt: Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare oder auch Senioren können Jugendlichen aus aller Welt ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten. Wichtig seien, so schreibt AFS in einer Pressemitteilung, ein großes Herz, ein freies Bett, Gastfreundschaft und Neugierde auf eine andere Kultur. AFS ist ein internationales Netzwerk, das seit mehr als 70 Jahren weltweit interkulturelle Lernerfahrungen ermöglicht.

Die Organisation ist in rund 60 Ländern präsent. AFS setzt sich für Völkerverständigung, Weltfrieden und mehr soziale Gerechtigkeit ein. In Deutschland ist der Verein eine gemeinnützige Organisation, die sich aus den Teilnahme- und Vereinsbeiträgen, durch Spenden, Stiftungsmittel und öffentliche Gelder finanziert.

Eine Aufnahme der Jugendlichen ist für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr möglich. AFS-Mitarbeiter in der Region sowie aus der Geschäftsstelle in Hamburg bereiten die Gastfamilien vor und begleiten alle Beteiligten. Interessierte, die ein Gastkind aufnehmen möchten, können sich unter www.afs.de/gastfamilie informieren oder direkt an die Austauschorganisation AFS wenden, Telefon 040/39922290 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de.