13. November 2018, 21:48 Uhr Schongau Polizei sucht Zeugen wegen versuchter Tötung

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und Hinweise in einem Fall von versuchter Tötung: Am Montagabend wurde ein schwer verletzter Mann in Schongau am Straßenrand aufgefunden. Der 28-jährige Asylbewerber habe im Kreuzungsbereich Schönlinder Straße/Altenstadter Straße am Straßenrand gelegen und sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Seine Verletzungen wurden als lebensbedrohlich eingestuft, er kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Zur Klärung des Tathergangs suchen die Beamten nach Bürgern, denen am Montag vor 22 Uhr Personengruppen oder Fahrzeuge in der Nähe des Auffindeortes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter Telefon 0881/6400 entgegen.