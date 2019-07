5. Juli 2019, 22:07 Uhr Schöner shoppen Wolfratshausen auf dem Handy

Die Stadt startet eine Kooperation mit einer App für Läden, Gastronomen und Dienstleister

Von Konstantin Kaip, Wolfratshausen

Die Stadt Wolfratshausen bekommt eine eigene App, auf der sich Dienstleister, Gastronomen und Händler präsentieren können. Die Anwendung, die Kunden umsonst auf Smartphones (Android und iOS) sowie auf PCs nutzen können, soll im September erhältlich sein und einen eigenen Namen bekommen. Das Projekt ist eine Kooperation der Firma City Points, der Stadt und des Werbekreises Einkaufsstadt Wolfratshausen und soll das Standortmarketing crossmedial zusammenführen. "Ein Schritt, den die Stadt Wolfratshausen als Pionier vorangeht", sagte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) am Donnerstag bei der Präsentation der App. "Wir müssen alle Möglichkeiten eruieren, wie wir unsere Gewerbetreibenden stärken können", erklärte der Rathauschef. Das crossmediale Standortmarketing gebe ihnen die Möglichkeit, auch digital sichtbar zu werden.

Wie das funktionieren soll, erklärte Julia Menzel-Härpfer von der Firma City Points, die bereits das Gutscheinheft für die Stadt herausgebracht hat, das im Oktober neu aufgelegt werden soll: Die App, für die sich Nutzer nicht registrieren müssen, bietet eine interaktive Karte, auf der man die teilnehmenden Geschäfte, Lokale und Dienstleister findet. Die wiederum werden mit Lage, Öffnungszeiten, Warenangebot und immer wieder aktuellen Aktionen präsentiert. "Wir wollen für Sichtbarkeit sorgen und dafür, dass Anwohner und Besucher sich mit dieser Region identifizieren", sagte Menzel-Härpfer. Ihre Auftritte müssen die Gewerbetreibenden nicht selbst mit Inhalten bespielen, erklärte sie. Stattdessen übernimmt der Kundenservice von City Points die jeweilige Präsentation. Der Kundenservice sei ein "Alleinstellungsmerkmal". Anders sei es nicht machbar, schließlich hätten die Gewerbetreibenden im Alltag weder Zeit noch Muße, sich um die Pflege ihres Auftritts zu kümmern. Wie Stadtmanager Stefan Werner erklärte, hat diese Tatsache auch die Stadt überzeugt, auf City Points zu setzen.

Die App bietet den Gewerbetreibenden drei Pakete an: Basic, Business und Premium. Die Kosten variieren zwischen 1069 und 1501 Euro im Jahr. Sobald die App mehr als 100 Teilnehmer hat, reduzieren sie sich deutlich (zwischen 745 und 1177 Euro). Der Werbekreis bietet seinen Mitgliedern außerdem einen Rabatt von 200 Euro ab der Business-Version an, die so günstiger wird als das Basis-Paket. Neben Grundeintrag, Listen, Pdf-Uploads für aktuelle Mittagskarten und ähnliches sowie Links zu Social-Media-Auftritten bietet die App auch digitale Stempelkarten, mit denene die Kunden die Rabattsysteme verschiedener Läden auf ihrem Handy verwalten können. Gegen Aufpreis produzieren die Mitarbeiter von City Points auch Videovistenkarten und 360-Grad-Rundgänge durch die Geschäfte.

Wie Menzel-Härpfer sagte, soll die App dann Filter mit mehr als 400 Kategorien für die Suche bieten, mit denen man auch gezielt nach Marken und ähnlichem suchen kann. Auf einen Web-Shop habe man gezielt verzichtet: "Wir wollen die Leute ja in die Stadt bringen." Auch ein Bewertungssystem wurde bewusst weggelassen, da es für die Gewerbetreibenden einen immensen Wartungsaufwand bedeutet hätte. Kunden können Läden aber mit einem Klick in sozialen Netzwerken weiterempfehlen. Die Stadt Wolfratshausen unterstützt die Einführung mit Marketingmaßnahmen bis zu 50 000 Euro. Sobald die App auf dem Markt ist, soll sie intensiv in der gesamten Region beworben werden. Nun gilt es, möglichst viele Läden, Gastronomen und Dienstleister zu gewinnen, um den Kunden von Anfang an ein attraktives Angebot zu geben. "Wir haben die Grundlage geschaffen", sagte Stadtmanager Werner. "Jetzt liegt es an den Gewerbetreibenden, da mitzumachen."

Mehr über die App und die Teilnahmekonditionen unter www.city-ponits.de/#wolfratshausen oder bei Victoria Fletcher, Telefon 08441/4792213, E-Mail: Victoria.f@city-pointes.de