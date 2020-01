"Kalligrafie - mehr als nur schön schreiben": Dies ist der Titel eines Kurses für Einsteiger, den Diplom-Designerin Sabine Pfeiffer im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern von 10. bis 12. Februar anbietet. Das Angebot richtet sich an alle, die keine kalligrafischen Vorkenntnisse haben. In dem Seminar erforschen die Teilnehmer mit Feder und Tinte zunächst die Buchstaben eines Handschrift-Alphabets (Antiqua). Danach beginnt das Experimentieren mit freien Formen, unterschiedlichen Schreibwerkzeugen und Farben. Der 14-stündige Kurs beginnt am Montag, 10. Februar, 15 Uhr, im Pachinger-Raum des Maierhofes und dauert bis Mittwoch, 13 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, die Gebühr beträgt 100 Euro. Eine Anmeldung bis 10. Januar ist erforderlich, Telefon 08857/88-759 oder über das Internet (www.zuk-bb.de).