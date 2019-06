13. Juni 2019, 22:16 Uhr Schneller online Breitbandförderung in Schäftlarn

Die Gemeindeverwaltung in Schäftlarn informiert über den Stand der Arbeiten beim Breitbandförderprogramm der Gemeinde. Die von der Deutschen Telekom beauftragte Firma ist demnach derzeit in der Rößlstraße, der Max-Rüttger-Straße und dem Gerhard-Hauptmannweg tätig. Zunächst werden die Hauptleitungen im Straßenbereich verlegt und anschließend (von einer zweiten Firma) die Hausanschlussleitungen. Die Leitungsverlegungen in der Neufahrner Straße und dem Adalbert-Stifter-Ring sind erledigt. Die Gemeindeverwaltung weist daraufhin, dass Hauseigentümer möglichst frühzeitig die Gestattung des Hausanschlusses bei der Deutschen Telekom erteilen müssen. Später beauftragte Hausanschlüsse sind kostenpflichtig.

Die Verlegung der Leerrohre für die Glasfaserleitungen zum Kloster Schäftlarn war für die Pfingstferien geplant. Da das Denkmalamt und Archäologen Vorbehalte hinsichtlich möglicher Funde angezeigt haben, wird sich der Leitungsbau in diesem Bereich verzögern.

In den Bereichen in Hohenschäftlarn, die mit Multi-Funktions-Gehäuse (VDSL, Vectoring) erschlossen werden (Niederried, Steinberg und Forststraße), sind die Fundamente der Verteilerkästen mit Stromanschluss erstellt. Demnächst werden die Gehäuse komplett errichtet und die Zuleitungen verlegt.