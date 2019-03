14. März 2019, 21:59 Uhr Schmökern und zuhören Nachts in der Bücherei

"Wer sagt denn, dass es am Freitagabend immer die Kneipe sein muss?": Die Tölzer Stadtbibliothek bietet ein Alternativprogramm an: die "Lange Nacht der Bibliothek" an diesem Freitag, 15. März, von 19 bis 22 Uhr. Besucher können in dieser Zeit schmökern. Um 19 und 21 Uhr zeigt Patricia Ilg Interessierten die neu gestalteten Räume der Bibliothek. Irina Schwindt stellt um 19.30 Uhr neue Romane vor. Um die Zielgruppe ab 15 Jahren geht es von 20 Uhr an: Kristina Haßmann liest aus Neuerscheinungen (20 Uhr); Pamela Böhm präsentiert Konsolenspiele (20.30 Uhr).