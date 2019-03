4. März 2019, 22:00 Uhr Schmerzhafte Folgen Kopfplatzwunde nach Kollision zweier Radler

Der Zusammenstoß zweier Radfahrer am Sonntag hat für einen der Beteiligten schmerzhafte Konsequenzen gehabt: Er musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, waren am Nachmittag zwei Fahrradfahrer im Alter von 14 respektive 70 Jahren auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2370 unterwegs. Der 14-jährige Radfahrer aus Eurasburg, der in Begleitung seiner Eltern unterwegs war, fuhr dem 70-jährigen Radfahrer aus Geretsried entgegen, geriet auf dessen Fahrbahnseite und kollidierte mit ihm. Der 70-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Radweg auf.