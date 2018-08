29. August 2018, 21:52 Uhr Schließung Letzte Party im "Turm"

Nach knapp fünf Jahren verabschiedet sich die Wolfratshauser Diskothek am 8. September von ihren Gästen

Von Konstantin Kaip, Wolfratshausen

Es hat sich ausgetanzt im Wolfratshauser Gewerbegebiet: Die Diskothek "Turm" veranstaltet am Samstag, 8. September, ihre letzte Party. "Das letzte Mal Turm Club!" wird die "Closing Party" auf der Facebook-Seite der Disco am Hans-Urmiller-Ring überschrieben. "Ja, ihr habt richtig gelesen", steht darunter: "Der Wolfratshauser Turm schließt seine Pforten."

Warum die Betreiber nach fast fünf Jahren dicht machen, wird nicht erwähnt. Auch von Pächter Joannis Tsogkas ist darüber nichts zu erfahren. Es ist jedoch zu vermuten, dass dem Club, den Tsogkas gemeinsam mit Achilles Zampos im Oktober 2013 nach langem Umbau und siebenjährigem Leerstand wiedereröffnet hat, die Gäste ausblieben. Denn trotz großer Ambitionen konnte der Pächter nie an den Erfolg aus früheren Zeiten anknüpfen, als der "Turm" ein großes Publikum aus der ganzen Region zum Partymachen lockte. Überregional bekannt wurde die Disco unter Sepp Schwarzenbach, der den "Turm" von 1995 bis 2004 betrieb. 2006 musste Schwarzenbach Privatinsolvenz anmelden. Sechs Jahre später erhielt nach mehreren erfolglosen Versuchen einer Zwangsversteigerung die SA SAEL 1 GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Wiessee den Zuschlag für die Immobilie - für 1,74 Millionen Euro. Sie verpachtete das Gebäude an Tsogkas, der seit einigen Jahren das "Q-Ba's" am Obermarkt betrieb und mit der Disco im Gewerbegebiet das Wolfratshauser Nachtleben reaktivieren wollte.

Der Bauausschuss des Stadtrats bewilligte im Dezember 2012 die Pläne des Betreibers für einen Club und eine Lounge Bar - im Vergleich zu früheren Zeiten jedoch auf deutlich kleinerer Fläche, da sich die Zahl der vorhandenen Parkplätze deutlich reduziert hatte. Tsogkas setzte auf Gemütlichkeit statt Großraumdisco und trennte die insgesamt 850 Quadratmeter große Räumlichkeit in eine Cocktailbar und eine Disco. Mit der Bar, die mittwochs bis sonntags von 18 bis 1 Uhr geöffnet hatte, wollte er ein gemischtes Publikum unterschiedlichen Alters anziehen.

Für die Nachtschwärmer öffnete er die nun knapp 300 Quadratmeter große Tanzfläche am Freitag und Samstag, von 21 bis 5 Uhr. Zu dem neu gestalteten Club gehörte auch ein eigener Pizzaofen im Nebenraum, in dem früher die Schnapsbar untergebracht war. Die Ess-Ecke konnte von Disco und Cocktailbar erreicht werden.

Die Neueröffnung weckte beim Publikum große Hoffnungen. Schließlich hatte ein Club mit DJs in Wolfratshausen jahrelang gefehlt. Mit Mottoparties und speziellen Events, etwa zu Weihnachten und Halloween, zog der "Turm" auch zunächst viele Gäste an - auch wenn er nicht an die legendären Zeiten unter Schwarzenbach anknüpfen konnte. Der große Ansturm ebbte jedoch zuletzt ab. Der Betreiber öffnete daraufhin auch seine Bar nur noch freitags und samstags. Der Pizzaofen blieb schließlich kalt.

"Wir wollen uns bei euch für den Support und die Treue der letzten knapp fünf Jahre bedanken", schreibt Tsogkas auf Facebook an seine Gäste. "Nachdem wir in den letzten Wochen unsere Partyklassiker noch einmal mit euch feiern durften, kommt jetzt der krönende Abschluss. Bei der "Closing Party" am 8. September (21 bis 5 Uhr) werde man "den größten und besten Club im Oberland noch mal richtig zum beben bringen".