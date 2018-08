20. August 2018, 21:56 Uhr Schlehdorf Hundebesitzer werden handgreiflich

Hunde ohne Leine sind oftmals Anlass für Streit. In Schlehdorf eskalierte das Aufeinandertreffen zwischen zwei Hundebesitzern. Wie die Polizei mitteilt, war am Sonntag eine 31 Jahre alte Urlauberin aus Amberg gegen 1.20 Uhr mit ihrem Hund in Unterau spazieren. Sie begegnete einem Paar, dessen Hund nicht angeleint war. Als die Ambergerin das Paar darauf ansprach, wurde sie vom Mann am Hals gepackt und in ein Gebüsch geschubst. Als sie aufstand, bekam sie von ihm eine Ohrfeige. Seine Partnerin beschimpfte die Ambergerin mit den Worten: "Halt dein Maul". Die 31-Jährige verfolgte nach dem Vorfall das Paar, bis dieses in ein Haus ging. Die Polizei Bad Tölz hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf das Paar warten "diverse Strafanzeigen".