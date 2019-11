Aus einem kleinen Fotoalbum holt Georgine Buxbaum einen Zeitungsartikel heraus. "Schau, da steht alles drauf", sagt sie. Damit meint sie ihre sportliche Karriere. Denn in dem Artikel steht, dass sie 25 Mal in Folge das Goldene Sportabzeichen erworben hat als einzige Frau im Landkreis München. Die ehemalige Sportlerin wird am Donnerstag, 21. November, 100 Jahre alt - und wünscht sich eigentlich nur, weiterhin gesund zu bleiben.

Detailansicht öffnen Heute hält sie sich vor allem im Kopf fit. Außerdem weiß sie: Auch Lachen ist für den Körper gesund. (Foto: Hartmut Pöstges)

Geboren ist Buxbaum in Mähren als Mittlere dreier Schwestern, aufgewachsen ist sie in Außergefild im Böhmerwald. Dort hat sie schließlich auch als Damenschneiderin gearbeitet, musste aber ebenso auf dem Hof ihrer Familie mithelfen. Beim Mähen und Kühe melken habe sie sich damals schon viel bewegt, erzählt sie. Zum Wettkampfsport sei sie allerdings erst später in ihrer neuen Heimat gekommen. Nach der Vertreibung und drei Jahren als Nachrichtensprecherin in Italien zog Georgine Buxbaum zunächst nach Pullach, dann nach Wolfratshausen und trat in die Sudetendeutsche Turnerschaft München ein. Als Ausgleich zum Alltag standen nun Turnen, Tischtennis, Schwimmen und Laufen auf ihrem Programm. Und das mehrmals wöchentlich. "Durch den Sportverein habe ich mich halt gestärkt", erklärt sie ihren Trainingsfleiß. Aber auch ohne den Verein fuhr sie viel Fahrrad, einmal sogar um den ganzen Bodensee, und nahm an mehreren Marathons teil. Eine Bekannte habe immer zu ihr gesagt: "Wenn du mitläufst, dann brauch ich gar nicht erst zu starten." Gewonnen hat sie tatsächlich einige Male, zum Beispiel bei einem Skirennen in Kiefersfelden. Da war sie bereits 59 Jahre alt. Die Siege hätten ihr den nötigen Antrieb zum Weitermachen gegeben, sagt Buxbaum, bleibt aber gleichzeitig bescheiden: "Ich kann nichts dafür, dass ich so sportlich war." Nicht so ihr Mann, räumt sie ein - zumindest nicht in dem gleichen Ausmaß wie sie. Und so musste sie viele Sportarten alleine betreiben.

Detailansicht öffnen Georgine Buxbaum hat als einzige Frau im Landkreis München 25 Mal hintereinander das Goldene Sportabzeichen gemacht. Zudem belegte sie 1978 den ersten Platz beim Skifahren in Kiefersfelden. (Foto: Privat)

Nun ist Georgine Buxbaum statt mit einem Fahrrad mit einem Rollator unterwegs. Beim Sport habe sie sich zwar nie verletzt, aber vor ein paar Jahren sei sie ausgerutscht. Buxbaum musste sie ins Krankenhaus und wohnt seitdem im Alten- und Pflegeheim Ebenhausen. "Aber da bin ich noch gut", sagt die 100-Jährige und deutet auf ihren Kopf. Vor ihr liegt ein fast vollständig ausgefülltes Kreuzworträtsel. Außerdem kennt sie einige Lieder und Gedichte auswendig, lustige bayerische Sprüche haben es ihr besonders angetan. "Lachen ist ja gesund", sagt Georgine Buxbaum. Eine Lieblingssportart hatte sie nie und so absolvierte sie 25 Jahre hintereinander alle fünf Kategorien des deutschen Sportabzeichens mit viel Freude: Sprinten, Ausdauerlauf, Kugelstoßen, Schleuderball und Schwimmen. "Ich war halt eine Bewegerin", erinnert sie sich, macht die typischen Armbewegungen der Sportarten und lacht.

Neben ihrem Bett hängen Bilder ihrer Familie, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihrer Eltern und ein Farbfoto eines ihrer drei Enkel. Die 100-Jährige ist inzwischen sogar sechsfache Urgroßmutter. An die Wand hat sie auch einen Zeitungsartikel über ihren Sohn Hans Buxbaum geklebt. Der sei als Muschelbetreuer für den Mooshamer Weiherbach tätig, erzählt Buxbaum. Den Artikel über sie selbst und ihre Goldenen Sportabzeichen legt sie dann wieder zur Seite.