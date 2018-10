25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Schäftlarn Wertvolles Biotop für Tiere und Pflanzen

Der Möslweiher am Ortsrand von Hohenschäftlarn ist aus einem sogenannten Toteisloch in der Würmeiszeit entstanden.

Der Möslweiher stammt aus der Eiszeit und droht zu verlanden. Nun wird er vom Schlamm befreit

Von Katharina Schmid, Schäftlarn

Auf dem Gebiet der Gemeinde Schäftlarn ist mit dem Möslweiher am nördlichen Ortsrand von Hohenschäftlarn ein Relikt aus der Eiszeit zu finden. Seit 1993 ist der Weiher als Biotop erfasst und stellt einen wertvollen Lebensraum insbesondere für Amphibien dar. Weil der Tümpel zu verlanden droht, soll er noch im November entschlammt und entkrautet werden. Zuletzt war das 2005 der Fall. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt sind aus der Feder der Planerin Annick Coulon-Fontenay aus Ebenhausen Pläne entstanden, wie der Weiher als Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten werden kann. Die Maßnahme kostet rund 15 000 Euro, zu 90 Prozent wird sie vom Freistaat Bayern gefördert.

Wie Coulon-Fontenay erklärt, ist der etwa 1900 Quadratmeter große Möslweiher bereits stark verlandet und würde, weil er an kein Fließgewässer angebunden ist, ohne Pflegemaßnahme irgendwann ganz verschwinden. Der Weiher, ein sogenanntes Toteisloch, ist ein Überbleibsel der Würmeiszeit. Seine Form entstand, als die Gletscher zum Ende der Eiszeit zurückwichen und sich riesige Eisblöcke lösten. Vom Schmelzwasser des Gletschers mit Schotter überdeckt, blieben die Eisblöcke unter dieser Isolierschicht oft noch jahrhundertelang erhalten. Erst als sich das Klima erwärmte, schmolzen auch die Toteisblöcke im Untergrund, es entstanden Mulden und Vertiefungen in der Landschaft. Viele der oberbayerischen Seen sind so entstanden - auch der Schäftlarner Möslweiher.

Mithilfe eines Amphibienfahrzeugs soll im November, wenn die Beeinträchtigung der dort lebenden Arten am geringsten ist, eine etwa 30 Zentimeter dicke Sedimentschicht entnommen werden. Bäume am Ufer, vor allem auf der Südseite des Gewässers, werden abgeholzt, um mehr Sonne durchzulassen. "Die Südseite wird lichter, auf der Nordseite bleibt viel erhalten", erklärt Coulon-Fontenay. Auch etwa die Hälfte der Pflanzen im Wasser soll entfernt werden, ausgenommen sind bedrohte Pflanzenarten. Anschließend werden Flora und Fauna den gepflegten Bereich wieder besiedeln können. Möglichst schonend soll die Pflegemaßnahme vonstatten gehen. Sedimente und Wasserpflanzen werden zunächst neben dem Ufer auf zwei Brachflächen gelagert, so dass die entnommenen Tiere wieder ins Wasser zurück kriechen können. Die Brachflächen zwischen Biotop und landwirtschaftlich genutzten Flächen stellen zwei Landwirte seit Jahren unentgeltlich zur Verfügung. Auch das Holz wird nicht weggefahren. Es wird gestapelt, um zusätzliche Totholzstrukturen zu schaffen. "Totholz ist Leben", sagt Coulon-Fontenay. Es habe eine "äußerst positive Wirkung auf die Artenvielfalt". Mittelfristig plant die Gemeinde, den Rößlweiher ähnlich zu behandeln. Das teilte Stefan Wallner, Verwaltungsleiter der Gemeinde, in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Ein weiteres Umweltprojekt, dessen Umsetzung die Gemeinde veranlasst hat, ist die Pflanzung von Spitzahornen entlang der Bundesstraße 11. Die winterharten Bäume sollen noch im Herbst gepflanzt werden. "Sie wurzeln dann schon leicht ein und haben einen deutlichen Wachstumsvorsprung, verglichen mit denen, die im Frühjahr gepflanzt wurden", so Wallner.

Auch auf dem Kreisverkehr an der Starnberger Straße dürfen neue Pflanzen wurzeln. Am Rand des Rondells sollen noch im Herbst 135 Stauden der Polster-Fetthenne gepflanzt werden. Frühlingsfinderkraut wird dort im Frühjahr angesät.