Nach einer Kollision auf der A 95 war die Autobahn am Donnerstagabend in Richtung Garmisch-Partenkirchen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Fahrer eines Lkw-Gespanns hatte gegen 19.30 Uhr am Starnberger Kreuz versucht, von der A 952 über die beiden Fahrspuren der A 95 direkt in den gegenüberliegenden Baustellenbereich einzufahren. Dabei übersah er offenbar einen 33-Jährigen Autofahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte mit seiner rechten Fahrzeugseite in den Laster. Der Mann wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeibericht kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.