11. Juni 2019, 21:55 Uhr Schäftlarn Sprechstunde für pflegende Angehörige

Einmal im Monat bietet die Fachstelle für Pflegende Angehörige im Landkreis München Beratung für Betroffene und Angehörige von Pflegebedürftigen an. Die Sprechstunde in Hohenschäftlarn hält Ute Sonnleitner vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie findet am Mittwoch, 12. Juni, zwischen 15 und 17 Uhr im Familienzentrum, Käthe-Kruse-Straße 1, statt. Telefonische Anmeldung unter 089/62 21 21 64.