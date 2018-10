26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Schäftlarn Nächtliche Sperrung der Autobahn

Von Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, bis Mittwoch, 31. Oktober, etwa 5 Uhr wird nach Angaben der Autobahndirektion Süd am Autobahndreieck Starnberg die Verbindung von Garmisch-Partenkirchen nach Starnberg gesperrt. Während der nächtlichen Sperrung werde der von Garmisch-Partenkirchen kommende Verkehr, der nach Starnberg fahren möchte, bereits an der Anschlussstelle Schäftlarn aus der A 95 ausgeleitet und über Neufahrn und Wangen nach Starnberg geführt. Die Sperrungen seien notwendig, um die Traggerüste an der zu erneuernden Brücke einzuheben, heißt es in der Mitteilung weiter.