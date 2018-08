22. August 2018, 22:04 Uhr Schäftlarn Matinee mit Orgel und Trompeten

Die Reihe der Orgelmatineen mit dem Münchner Organisten und Kirchenmusiker Christian Bischof in der Klosterkirche Schäftlarn endet am Sonntag, 26. August. Zum Abschlusskonzert hat Bischof die beiden Trompeter Peter Gasser und Hans-Jürgen Huber an seiner Seite. Es beginnt um 14 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der aus Bamberg stammende Dirigent und Organist Bischof leitet seit 2013 die Kirchenmusik an der Stadtpfarrkirche Sankt Margaret München und arbeitet dort mit mehreren Chören. Zudem ist er als Konzertorganist im In- und Ausland gefragt und hat seit Januar 2018 die künstlerische Leitung des Kammerchores Nürnberg inne. Zahlreiche Konzerte mit namhaften Instrumentalisten, Ensembles und Chören führten ihn an viele bedeutende Orte, zu Festivals in die meisten europäischen Länder. Bischof konzertierte auch mehrmals im Rahmen der "American Guild of Organists" und der "Conference of Organ" in den USA, war Artist in Residence an der Michigan University, Dozent bei Meisterkursen, sowie Juror in Wettbewerben. 2017 führte ihn eine Konzertreise zum ersten Mal in die Konzertsäle Russlands.