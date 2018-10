19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Schäftlarn Erneute Sperre der Bahnübergänge

Die Schäftlarner Bürger müssen sich darauf einstellen, dass die Bahnübergänge in Hohenschäftlarn erneut gesperrt werden. Die Deutsche Bahn habe angekündigt, so berichtete Bürgermeister Matthias Ruhdorfer im Gemeinderat, dass das Gleisbett zwischen Ebenhausen und Baierbrunn von Freitag, 26. Oktober, bis Mittwoch, 31. Oktober, "routinemäßig nachverdichtet" werden müsse. Der Bahnübergang an der Zechstraße ist daher vom 27. Oktober ab 18.30 Uhr bis 30. Oktober, 5 Uhr, gesperrt. Am Haindl-Abzweig ist der Übergang ab dem 27. Oktober, 18.30 Uhr, bis 30. Oktober, 3 Uhr, nicht befahrbar. An der Starnberger Straße greift die Sperre von 28. Oktober, 21 Uhr, bis 29. Oktober, 5 Uhr. Es sind damit in der Nacht von Sonntag, 28. Oktober, auf Montag früh, 5 Uhr, alle Bahnübergänge in Hohenschäftlarn gesperrt, was eine weiträumige Umfahrung der Baustelle wie schon während der Gleisbauarbeiten im Mai dieses Jahres nach sich zieht.