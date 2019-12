Die Gartenfreunde Schäftlarn laden alle Mitglieder und Freunde am Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr zu einer besinnlichen Adventfeier in das TSV-Heim am Wangener Weg in Hohenschäftlarn ein. Bei besinnlicher Stubnmusik und Geschichtenwollen die Organisatoren mit ihren Gästen ein wenig die Vorweihnachtszeit genießen.