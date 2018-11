2. November 2018, 15:45 Uhr Schaden im sechsstelligen Bereich Laster kracht durch Hauswand

Drei Kinder kamen mit dem Schrecken davon, der Fahrer aber wurde verletzt, obwohl er zuvor ausgestiegen war.

Von Claudia Koestler

Weil ein führerloser Lastwagen in Penzberg in ein Haus krachte, musste am Freitagmorgen ein 64-Jähriger mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro, der Schaden am Gebäude nach Schätzungen der Beamten dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Wie es im Polizeibericht heißt, war der 64-jährige Kraftfahrer mit seinem Fahrzeug in Penzberg auf Liefertour. Im Bereich der Henlestraße habe dieser ein Auto gestreift. Der Lastwagenfahrer wollte den Schaden regulieren und hielt deshalb an. Er sicherte sein Fahrzeug jedoch nicht gegen das Wegrollen, so dass der Lastwagen auf der abschüssigen Straße Richtung "An der Freiheit" rollte.

Das Fahrzeug nahm dabei laut Zeugenaussagen erheblich an Fahrt auf. Der Lastwagen rollte auf den Gehweg und beschädigte im Vorbeifahren eine Laterne sowie einen Telefonverteilerkasten. Anschließend rollte er geradeaus über die Kreuzung, quer über den Gehweg und durch den Garten des Mehrfamilienhauses "An der Freiheit 105". Dort durchbrach er die Außenwand der Erdgeschosswohnung und kam schließlich in der Küche total beschädigt zum Stehen.

Der 64-Jährige war seinem Fahrzeug hinterher gerannt. Kurz vor dem Gehweg und Garten zum Mehrfamilienhaus wurde er durch eine Seitwärtsbewegung des Lastwagens getroffen und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. In der Erdgeschosswohnung befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Jungen im Alter von sieben, elf und 13 Jahren. Sie waren außerhalb des Gefahrenbereichs und wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Durch das Durchbrechen der Küchenwand wurde eine Wasserleitung beschädigt. Das austretende Wasser beschädigte die Wohnung und darunter liegende Kellerräume. Die freiwillige Feuerwehr Penzberg war mit 25 Rettern im Einsatz. Sie halfen bei der Beseitigung des Wasserschadens. Außerdem wurde durch die Feuerwehr die Wand abgestützt und das Loch in der Fassade verschalt, Mitarbeiter des Bauhofs halfen dabei. Gegen Mittag war die Bergung des Lastwagens abgeschlossen. Zur Ermittlung der genauen Schadenshöhe am Haus sind gutachterliche Untersuchungen notwendig.