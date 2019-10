Viele Kinder träumen von Prinzessinen oder anderen herrschaftlichen Hoheiten. Doch die Könige, von denen Denny Lawrenz als Kind geträumt hat, dürften ein bisschen anders ausgesehen haben als jene in den üblichen Kinderfantasien. Denn Dennys Interesse galt schon, als er klein war, mehr den Figuren auf dem Schachbrett. Wie der König schachmatt gesetzt werden kann, fand er weitaus spannender als Könige aus Märchengeschichten.

"Mich hat Schach schon immer fasziniert. Irgendwann habe ich begonnen, es mir dann selbst beizubringen - und von da an habe ich nichts anderes mehr gemacht", sagt der heute 19-Jährige. Mit zwölf Jahren trat Lawrenz dem Schachverein der Geretsrieder Realschule bei und setzte damit den Grundstein für seine Schachkarriere. Nachdem er zum Wolfratshauser Schachklub gewechselt war, bestritt er mit 14 Jahren erfolgreich sein erstes Schachturnier. Darauf sollten viele weitere folgen. "Ich habe Tag und Nacht Schach gespielt. Die Schule war da eher unwichtig für mich", erzählt Lawrenz, der mittlerweile in die zwölfte Klasse geht und dieses Schuljahr sein Abitur schreiben wird.

Irgendwann sei er auf die App des aktuellen Schach-Weltmeisters Magnus Carlsen gestoßen. Mit dem Handyprogramm kann man zu Trainingszwecken Partien gegen einen Schachcomputer spielen. Allerdings sei das Besondere, dass der Schachcomputer die Spielzüge von Carlsen simuliere und man damit sozusagen gegen den Weltmeister spiele, erklärt Lawrenz. 2017 hat Carlsen dann 13 Hobbyspieler aus der ganzen Welt zu einem Turnier nach Hamburg eingeladen. Die mussten sich vorab über eine Challenge qualifizieren. "Da habe ich natürlich mitgemacht", sagt Lawrenz, "und wurde aus über 1000 Teilnehmern ausgewählt."

Das Simultanturnier, dass der Weltmeister aus Norwegen gegen die 13 Spieler absolvierte, sei eine ganz besondere Erfahrung gewesen, erzählt Lawrenz. Nicht nur habe es Spaß gemacht, er habe auch enorm viel dadurch gelernt. "Wir haben es zwar alle nicht geschafft, Carlsen zu schlagen, das hat noch niemand. Aber ich habe am zweitlängsten durchgehalten", sagt Lawrenz bescheiden. Die Chance, gegen den Weltmeister spielen zu dürfen, habe eine Menge Ehrgeiz in ihm geweckt und ihn motiviert, weiter zu machen. Mittlerweile ist Lawrenz zum Schachklub des FC Bayern gewechselt, da sei die Herausforderung größer, sagt er.

Nicht nur hat vor Kurzem das letzte Schuljahr für Lawrenz begonnen, mit dem Herbst startet nun auch die Schachsaison. Hierbei wird das Nachwuchstalent reichlich eingespannt sein. Das erste große Turnier in diesem Jahr wird die offene internationale Meisterschaft in München sein, berichtet Lawrenz.

Doch nicht nur das Schachspiel fasziniert den 19-Jährigen. Seit geraumer Zeit beschäftigt er sich immer mehr mit dem Pokerspiel. "Die Denkweise beim Pokern ist der beim Schachspiel recht ähnlich", sagt er. "Man muss permanent mitdenken und mitrechnen. Man darf keine Sekunde unaufmerksam sein." Allerdings sei die Atmosphäre eine ganz andere. "Das ist es, was mir am Pokerspielen momentan so gefällt", erzählt Lawrenz. Das Schachspielen sei eine sehr ernste Angelegenheit, berichtet er. Beim Poker hingegen sei die Stimmung lockerer und offener.

Sowohl das Schachspielen als auch das Pokern trainiere er mit Hilfe von Büchern, Videos und Analysen von eigenen oder fremden Partien. Mal sehen, wo ihn das Pokern noch so hinbringe, sagt Lawrenz. Auch hier gibt es internationale Wettkämpfe und Partien. Was das Schach, seine erste große Liebe anbelangt, ist es jedoch sein großes Ziel, eines Tages den Großmeistertitel zu erhalten, sagt er. Der Weg dahin sei kein leichter. Magnus Carlsen gehöre zu seinen großen Vorbildern. Beim Spielen orientiere er sich häufig an dessen Stil. "Viele berühmte Spieler haben einen besonderen Anfangszug, mit dem sie jedes Mal beginnen. Carlsen spielt jedoch immer verschiedene Züge und ist besonders vielseitig. Das finde ich sehr inspirierend", sagt Lawrenz. "Ich versuche ebenfalls, viel auszuprobieren, so lernt man am besten dazu."

Früher sei er häufig belächelt worden, wenn er von seinem Hobby erzählt habe. Doch obwohl aus seinem Freundeskreis niemand seine Schachleidenschaft teile, seien sie inzwischen interessierter an dem, was er mache. "Man muss schon ein bisschen verrückt sein als Schachspieler. Man sitzt stundenlang da und spielt im Prinzip ein Brettspiel", sagt der junge Schachspieler und lacht.

Egbert Dannert, der Vorsitzender des Schachklubs in Wolfratshausen ist und der Lawrenz viele Jahre lang begleitet hat, hält große Stücke auf ihn. Er beobachte gespannt die Entwicklung seines ehemaligen Schützlings, sagt Dannert.