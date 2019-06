16. Juni 2019, 21:46 Uhr Satzung liegt aus Mehr Stellplätze für Fahrräder

Die Stadt Wolfratshausen hat eine Satzung über Abstellplätze für Fahrräder beschlossen. Außerdem wurde die Satzung über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Auto-Stellplätze geändert. Beide Satzungen treten am Montag, 1. Juli, in Kraft. Sie liegen in der Verwaltung der Stadt zur Einsicht während der allgemeinen Geschäftsstunden aus. Zusätzlich können sie auch über die Homepage www.wolfratshausen.de eingesehen und heruntergeladen werden.