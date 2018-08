8. August 2018, 21:51 Uhr Sarah Kähs und Martin Schnitzer Jugend musiziert

In der Reihe "Jugend musiziert" treten am Donnerstag, 9. August, um 19.30 Uhr Sarah Kähs, Sopran, und Martin Schnitzer, Posaune, im Kleinen Kursaal Bad Tölz auf - zwei junge Künstler, die ihre Ausbildung an der Musikschule Bad Tölz erhalten haben. Es stehen Werke von Vicente Martin y Soler, Marcello, Joergensen, Saint-Saëns und Carl Maria von Weber auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.