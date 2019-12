Wegen der großen Publikumsnachfrage in früheren Jahren lädt der Wolfratshauser Gospelchor Silberpilger erstmalig zu zwei weihnachtlichen Konzerten in der evangelischen Kirche Sankt Michael ein: am Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember, 19 Uhr. Der mehr als dreißig Mitglieder umfassende Chor präsentiert unter Leitung von Enno Strauß Spirituals und Gospelklassiker sowie internationale Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.

Der Gospelchor sucht Verstärkung in den Männerstimmen. Info unter www.silberpilger.de