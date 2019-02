21. Februar 2019, 21:36 Uhr Sankt Leonhard Literaturtreff in der Klause

Lesefreudige Menschen treffen sich am Freitag, 8. März, um 19 Uhr in der Klause Sankt Leonhard in Dietramszell. Im Literaturtreff liest man entweder selbst aus einem Buch vor oder lässt sich vorlesen. Es sind alle Gattungen vertreten, von Roman, Drama, Gedicht bis hin zur Komödie oder Sachbuch. Es schließt sich eine Diskussion an. Anmeldung bei Ursula Hummel, Telefon 08027/908 70 10.