Das Staatliche Bauamt Weilheim wird von Montag, 11. November bis voraussichtlich Freitag, 15. November die Fahrbahn auf der Staatsstraße 2072 im Bereich des neuen Gewerbegebiets nördlich von Ascholding sanieren. Die Straße muss dafür zeitweise komplett gesperrt werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits Teile der St 2072 südlich und nördlich von Ascholding erneuert. Der dazwischenliegende, etwa 500 Meter lange Abschnitt muss nun wegen seines schlechten Zustandes mit einer neuen Asphaltdecke versehen werden, teilt das Bauamt mit.

In den ersten Tagen werden Anlieger den betreffenden Streckenabschnittes noch mit Einschränkungen befahren können, heißt es in der Mitteilung. Am 14. und 15. November (Donnerstag und Freitag) sei jedoch eine komplette Sperrung für die Asphaltierungsarbeiten notwendig. "Der exakte Zeitpunkt der Vollsperrung kann allerdings abweichen, da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind", erklärt das Bauamt. Die Umleitung während der Vollsperrung führt über die TÖL 18, die nahezu parallel zur St 2072 verläuft. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke für die Dauer der Maßnahme zu nutzen. Für die dabei entstehenden Verkehrsbehinderungen bittet das Staatliche Bauamt um Verständnis.