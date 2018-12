16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Sammlung Campendonk Öffnungszeiten im Museum Penzberg

Über Weihnachten und Neujahr gelten im Museum Penzberg - Sammlung Campendonk besondere Öffnungszeiten. Geschlossen ist an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezetember, und an Neujahr, 1. Januar, öffnet das Museum erst um 13 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gibt es eine zusätzliche Führung um 15 Uhr. Dafür entfällt der Rundgang am Donnerstag, 27. Dezember, Weiter Informationen gibt es unter Telefon 08856/813-480, E-Mail: museum@penzberg.de oder im Internet (www.museum-penzberg.de).