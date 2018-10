10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Saisonende Obstpresse in Betrieb

Seine Obstpresse nimmt der Garten- und Verschönerungsverein Benediktbeuern am Donnerstag, 18. Oktober, zum letzten Mal in diesem Jahr in Betrieb. Anmeldungen dafür werden am Freitag und Samstag, 12. und 13. Oktober, jeweils von 8 bis 16 Uhr, im Obstpressenhaus im Angerfeldweg 17 angenommen, außerdem noch am Dienstag, 16. Oktober, von 8 bis 11 Uhr unter Telefon 08857/83 19. Im Obstpressenhaus gibt es im Übrigen frisch gepressten Apfelsaft zu kaufen.