"Alpgeister", die neue Dokumentation des Seeshaupter Filmemachers Walter Steffen, startet bundesweit in den Kinos. Von Donnerstag, 31. Oktober, an ist seine Auseinandersetzung mit Mythen, Mysterien, Sagen und tradierten Geschichten der bayerischen Bergwelt unter anderem im Kino Gauting zu sehen. Dort steht am Sonntag, 3. November, auch ein Filmgespräch mit Steffen auf dem Programm, Beginn ist um 11 Uhr. Im Seefelder Kino läuft "Alpgeister" am Montag, 4. November, in Starnberg am Freitag, 11. November. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr.