10. Juni 2019, 21:42 Uhr Sachsenkam Grüne gründen neuen Ortsverband

Die Grünen im Landkreis sind weiter im Höhenflug: Nachdem die Öko-Partei in den vergangenen Wochen schon neue Ortsverbände in Lenggries, Münsing und Icking gegründet hat, folgt nun ein weiterer. Wie Alexander Müllejans mitteilt, der Sprecher der Kreis-Grünen, wird die Partei nun auch im östlichen Teil des Landkreises Wurzeln schlagen. Am 11. Juli soll im Gasthaus Neuwirt in Sachsenkam der Ortsverband Reichersbeuern / Greiling / Sachsenkam gegründet werden. Die Fleckerl im Landkreis, wo die Grünen noch nicht organisiert sind, werden damit zunehmend weniger.