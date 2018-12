13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Sabine Gus-Mayer Sprechstunde für Geretsrieder Senioren

Seit März bietet die Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer an jedem dritten Montag im Monat eine Seniorensprechstunde im Ortsteil Stein an. Am Montag, 17. Dezember, ist es wieder soweit: Von 10 bis 12 Uhr steht Gus-Mayer allen Interessierten im Quartierstreff "Wir sind Stein", Steiner Ring 10, für Fragen zur Verfügung. Die Referentin will Senioren bei Alltagsproblemen und beim Älterwerden beratend unterstützen, zudem informiert sie über Angebote für die ältere Generation in Geretsried. Eine Renten- oder Rechtsberatung findet statt. Der Seniorenkompass des Landkreises und die aktuelle "Senioren-Info" des Seniorenbeirats sind dort erhältlich. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.