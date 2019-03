26. März 2019, 22:16 Uhr Runder Tisch Grüne diskutieren Lebensart

"Wie wollen wir leben?", fragt die neue Gesprächsreihe der Wolfratshauser Grünen. Mitreden sollen alle, "die nicht einfach in den Tag hinein leben wollen ohne Rücksicht auf den Rest der Welt, die Menschen in ihrer Umgebung und die Umwelt", heißt es dazu in der Einladung des Ortsverbands. Am runden Tisch komme jede und jeder zu Wort. Das zweite Treffen der Reihe findet am Mittwoch, 27. März, im Wirtshaus Flößerei in Wolfratshausen statt. Beginn: 19.30 Uhr. Nachdem beim ersten Gespräch im Oktober viel über den Zustand der Welt geklagt worden sei, soll es sich diesmal um persönliche Wünsche und Visionen drehen, was man auf lokaler Ebene bewirken kann, um das Leben "enkeltauglich" zu gestalten.