11. Juli 2019, 22:08 Uhr Rund 200 000 Euro Investition Neueröffnung des Kochler Pausenhofs

Es ist eine Punktlandung geworden: Am Dienstag wurden noch die letzten Linien für die Volleyball- und Handballfelder auf dem neuen Allwetterplatz an der Kochler Franz-Marc-Grundschule aufgebracht und abschließende Nacharbeiten erledigt, so dass am kommenden Freitag, 12. Juli, von 15 Uhr an die Neueröffnung des Pausenhofs gefeiert werden kann.

Der Förderverein des Franz-Marc-Grundschule Kochel hat ein kurzweiliges Programm für diesen Nachmittag organisiert: Neben Musikeinlagen von Schülern und Jugendgruppen, Tanzvorführungen und einem Gaudi-Fußballturnier wird es eine Tombola und einen Auftritt des Showteams "Vaganti" geben. "Es ist einiges geboten", freut sich die Fördervereinsvorsitzende Sabine Eberl.

Ganz besonders über die Neueröffnung freuen sich auch Schulleiter Jakob Dondl und Bürgermeister Thomas Holz (CSU). "Mit dem neuen 28 auf 20 Meter großen Allwetterplatz, den zwei 50-Meter-Laufbahnen und der Sprunggrube sind wir nun bestens ausgestattet", sagt Dondl. Dass auf der rund 1700 Quadratmeter große Fläche der Bereich zwischen Allwetterplatz und Turnhalle gepflastert wurde, hat einen zusätzlichen Vorteil: "So kann auf dem ge-samten Platz auch weiterhin die Verkehrserziehung zusammen mit der Kreisverkehrswacht stattfinden", sagt Holz. "Aufgrund des stetig zunehmenden Straßenverkehrs ist es besonders wichtig, dass die Schüler bereits früh lernen, sich richtig im öffentlichen Verkehr zu verhalten."

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betragen laut Gemeinde voraussichtlich rund 200 000 Euro.