Die Postbank plant, Mitte März ihre Filiale in Penzberg zu schließen. In dem denkmalgeschützten Gebäude an der Philippstraße 38 können dann auch keine Briefe und Pakete mehr aufgegeben werden. Damit geht eine fast 100-jährige Geschichte zu Ende. Denn das Haus war 1923 eigens als Postamt gebaut worden und zählt zu den schönsten historischen Gebäuden in der Stadt.

Wirtschaftliche Gründe würden eine Schließung erforderlich machen, teilt die Postbank mit. Seit 2010 ist die "Post" eigentlich schon kein Postamt mehr, sondern nur noch eine Postbank-Filiale, die zusätzliche Dienstleistungen anbietet. Letztmals soll die Filiale am 18. März öffnen. Während sich die Postbank komplett aus Penzberg zurückzieht, möchte die Deutsche Post für Brief- und Paketdienstleistungen eine neue Partnerfiliale im Rewe-Markt eröffnen.

Der SPD-Ortsverein hat angekündigt, für den Erhalt der Post kämpfen zu wollen. Von den Plänen, die Postfiliale in Penzberg zu schließen, sei man genauso überrascht worden wie alle anderen Menschen in der Stadt", erklärt der stellvertretende Ortsvorsitzende Stefan König. "Damit abfinden werden wir uns aber nicht." Der Ortsverein ersucht Bürgermeisterin Elke Zehetner, mit der Postdirektion in Kontakt zu treten und etwaige Möglichkeiten des Erhalts der Filiale zu besprechen. Ortsverein und Stadtratsfraktion wollen indes die rechtliche Situation abklären, denn: "Es ist gesetzlich verankert, dass im städtischen Bereich niemand einen weiteren Weg als zwei Kilometer zur nächsten Postfiliale haben darf."

Der Ortsverein hat sich darüber hinaus an den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Klaus Barthel gewandt, der viele Jahre postpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion war. Barthel hat seine beratende Unterstützung zugesagt. "Wir können nichts versprechen", so König. "Aber wir werden nichts unversucht lassen."